L'attrice Trinity Jo-Li Bliss ha condiviso alcuni dettagli sul quarto capitolo della saga di Avatar. Il film sarà caratterizzato da un salto temporale che cambierà le dinamiche tra i personaggi e introdurrà nuovi ambienti ancora inesplorati. Si tratta di una svolta significativa rispetto ai capitoli precedenti, con l’obiettivo di approfondire la narrazione e ampliare la rappresentazione di ecosistemi finora poco mostrati.

Dimenticate la Pandora che avete imparato a conoscere finora, perché il quarto atto della saga di Avatar sta per rimescolare totalmente le carte in tavola. A confermarlo è Trinity Jo-Li Bliss, il volto di Tuk, che ha confermato la teoria che stava infiammando la community, ovvero un salto temporale in avanti per il prossimo capitolo, definito "epico" dagli stessi protagonisti. L'idea è quella di utilizzare il tempo come una sorta di lente d'ingrandimento, un escamotage che servirà a proiettare la storia in una dimensione inedita in avanti, per esplorare aree e culture di Pandora che sono rimaste protette dal mistero. "Abbiamo girato come una prima piccola sezione di esso, e questo accade prima di questo epico salto temporale, che espanderà davvero questa storia dai piani dei personaggi, agli ecosistemi di Pandora, ed è come se.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar 4, dal cast arrivano aggiornamenti: nel prossimo film è previsto un salto temporale

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