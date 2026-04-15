Durante la CinemaCon sono state condivise anticipazioni su Dune: Parte Tre, il capitolo finale della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Il film, previsto in uscita a dicembre, si basa sul romanzo Messia di Dune e introdurrà un salto temporale nella narrazione. È stato annunciato anche il ritorno di un personaggio molto amato dalla saga. La pellicola concluderà così la trasposizione cinematografica di questa celebre saga sci-fi.

Il deserto di Arrakis si prepara a tornare sul grande schermo. Dune: Parte Tre (che adatterà il romanzo Messia di Dune ) arriverà nelle sale a dicembre, segnando l’atto conclusivo della monumentale trilogia sci-fi firmata da Denis Villeneuve. Durante l’ultimo CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha svelato dettagli cruciali sulla pellicola, confermando un’indiscrezione che cambierà radicalmente la prospettiva della saga: il film sarà ambientato 12 anni dopo (corretto rispetto ai 17 inizialmente ipotizzati per allinearsi al canone letterario) gli eventi di Dune: Parte Due. I primi 7 minuti di Dune 3: pioggia, laser e guerra santa. I fortunati partecipanti alla presentazione hanno potuto visionare in anteprima i primi sette minuti del film.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dune: Parte Tre – Anticipazioni dal CinemaCon, un salto temporale e il ritorno di un personaggio amato

Un personaggio amato della serie muore, tutte le anticipazioni de La forza di una donna dal 2 al 7 febbraioEcco cosa succede nella settimana dal 2 al 7 febbraio con tutte le dettagliate anticipazioni e la trama de La forza di una donna.

Dune - Parte 3, tutte le anticipazioni tratte dal trailer e condivise dal cast e Denis VilleneuveA dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert.

Temi più discussi: Dune: Parte 3, il deserto ribolle, nuove minacce e alleanze pericolose: la guerra dei Fremen scatena l’inferno; La scalata di Zendaya: tutti i film e le serie del 2026; Wonka 2, le riprese del film con Chalamet potrebbero iniziare ad agosto; Dune: Parte Tre occupa un posto speciale nel cuore di Zendaya: ecco perché.

Dune – Parte Tre: il nuovo teaser anticipa la guerra santa di Paul AtreidesScopri il nuovo teaser di Dune: Part Three e la guerra santa di Paul Atreides: trama, cast e dettagli sul finale della trilogia. cinefilos.it

Dune - Parte Tre, Denis Villeneuve chiude le riprese della parte conclusiva della trilogiaIl regista canadese ha concluso i lavori principali sul set del terzo capitolo del franchise tratto da Frank Herbert e sequel di Parte Due. Dopo quattro mesi di produzione, Denis Villeneuve ha ... movieplayer.it

Sabato 18/04 la prima parte delle tre puntate dedicate a Vasco Rossi. Ogni sabato su www.allmusicdigitalradio.it vai sulla pagina All Music Vintage e dalle ore 11:00 30 minuti dedicati ad un artista italiano con il programma Dedicated To... Buon ascolto - facebook.com facebook

Verso #JuveBologna Tre rossoblù lavorano a parte x.com