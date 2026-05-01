Autotrasporto in ginocchio | caro carburante e cantieri fermano i tir anche in regione

Il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi si trova in difficoltà a causa dell’aumento dei costi del carburante e dei cantieri stradali che bloccano i mezzi di trasporto. Le imprese segnalano problemi crescenti nel mantenere attive le operazioni quotidiane, con veicoli fermi e difficoltà a rispettare le consegne. La situazione interessa diverse regioni e si manifesta in un calo delle attività e nelle difficoltà finanziarie per gli operatori del settore.

Il settore dell’autotrasporto merci in conto terzi sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente. A lanciare l’allarme sono le associazioni di categoria regionali, che descrivono una situazione ormai insostenibile: tra rincari energetici e criticità infrastrutturali, il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Caro carburante, sos imprese: "Autotrasporto in difficoltà"Il settore dell’autotrasporto torna a lanciare un allarme per il forte aumento dei prezzi dei carburanti. Caro carburante, l'autotrasporto si ferma a maggio. Annunciato il blocco nazionaleIl mondo dell'autotrasporto merci alza la voce e si prepara a incrociare le braccia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Camion fermi anche in Piemonte, l’autotrasporto si blocca; Caro-prezzi e speculazioni, l'istanza dell'associazione A.Ba.Co: Il Prefetto della Provincia intervenga per tutelare i consumatori; Sciopero autotrasportatori in Sardegna. Caro gasolio azzera i profitti, tir pronti a fermarsi; Il peso del caro carburante. Conerobus: Serve aumento biglietti. Autotrasporto in ginocchio: caro carburante e cantieri fermano i tir anche in regioneL’aumento del 30 per cento del costo del gasolio e l’imminente blocco della tratta ferroviaria Gemona-Tarvisio spingono le associazioni di categoria alla protesta. Servizi sospesi dal 25 al 29 maggio ... udinetoday.it Confartigianato Taranto, 'caro carburanti, autotrasporto locale è già al collasso'Autotrasporto al collasso: a Taranto un settore già in ginocchio, il caro carburante dà il colpo finale. (ANSA) ... ansa.it Il grido d'allarme dell'autotrasporto: "Imprese e autisti presi in ostaggio da decisioni scellerate" - facebook.com facebook