Caro carburante l' autotrasporto si ferma a maggio Annunciato il blocco nazionale

Le associazioni rappresentanti l'autotrasporto merci hanno annunciato un blocco nazionale previsto per il mese di maggio. Fita Cna, Lapam Confartigianato Trasporti e altre sigle del coordinamento Unatras hanno deciso di sospendere i servizi, coinvolgendo l'intero settore. La decisione è stata presa all'unanimità e rappresenta una risposta collettiva alle questioni che interessano il comparto.

Il mondo dell'autotrasporto merci alza la voce e si prepara a incrociare le braccia. Fita Cna e Lapam Confartigianato Trasporti, insieme alle altre sigle che compongono il coordinamento unitario nazionale Unatras, hanno deciso all'unanimità di proclamare il fermo nazionale dei servizi e di tutte.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Caro carburante, sos imprese: "Autotrasporto in difficoltà"Il settore dell’autotrasporto torna a lanciare un allarme per il forte aumento dei prezzi dei carburanti. Autotrasporto verso il fermo nazionale, l'allarme di Confartigianato: "Se ci spegniamo noi, si ferma il Paese"Il Comitato esecutivo di Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, a cui aderisce anche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caro gasolio, allarme Cgia sull’autotrasporto: un’impresa su cinque a rischio chiusura; Caro carburante: l’allarme delle associazioni dell’autotrasporto; Autotrasporto: blocco contro il caro carburante; Caro carburante, l’autotrasporto verso il fermo nazionale. Caro carburante, al via lo sciopero degli autotrasportatori in SiciliaSciopero in Sicilia, il Comitato Trasportatori Siciliani ha annunciato che la mobilitazione durerà 4 giorni e comporterà il blocco delle attività nei porti commerciali. Stop, quindi, alla movimentazio ... livesicilia.it Confartigianato Taranto, 'caro carburanti, autotrasporto locale è già al collasso'Autotrasporto al collasso: a Taranto un settore già in ginocchio, il caro carburante dà il colpo finale. (ANSA) ... ansa.it Autotrasporto al bivio: scatta lo sciopero di cinque giorni contro il caro carburante Il settore dell’autotrasporto si ferma per cinque giorni e lancia un segnale forte al Governo: il caro carburante sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese facebook Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero. Nell'assemblea regionale di categoria è stato prospettato il fermo dell'attività se non dovessero essere trovate soluzioni all'aumento del costo del gasolio. x.com