Caro carburante sos imprese | Autotrasporto in difficoltà

Il settore dell’autotrasporto segnala difficoltà crescenti a causa del rapido aumento dei prezzi dei carburanti. Le imprese, che dipendono fortemente dal carburante per le loro attività quotidiane, si trovano a fronteggiare costi più elevati che mettono a rischio la continuità operativa. La situazione preoccupa gli operatori di tutto il settore, che chiedono interventi immediati per contenere gli aumenti.

Il settore dell’autotrasporto torna a lanciare un allarme per il forte aumento dei prezzi dei carburanti. In particolare, gasolio e hvo stanno registrando rincari giornalieri che rischiano di mettere in seria difficoltà molte imprese del comparto. Secondo il Cuar - comitato unitario dell’autotrasporto della provincia di Ravenna -, l’attuale crisi internazionale e le tensioni geopolitiche che interessano l’Iran e l’area del Medio Oriente stanno alimentando l’instabilità dei mercati energetici, con conseguente crescita del prezzo del petrolio e dei carburanti. Un aumento che si riflette immediatamente sui prezzi alla pompa e che colpisce in modo diretto le imprese di autotrasporto, per le quali il carburante rappresenta una delle principali voci di costo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

