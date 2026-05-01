Autostrada A11 | scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio 4 feriti due gravissimi Traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, si è verificato un incidente sull'autostrada A11 tra Lucca e Viareggio, nei pressi del viadotto La Gulfa a Massarosa. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno gestito la viabilità creando disagi al traffico.

LUCCA – Grave incidente stradale sull’A11 Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, in prossimita’ del viadotto La Gulfa, a Massarosa. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattropersone: la piu’ grave e’ stata portata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa). Le altre tre sono state invece trasportate in ambulanza all’ospedale Versilia: una in codice rosso, le altre due in codice giallo. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e la societa’ autostrade. Sul tratto dell’autostrada interessato dall’incidente – gia’ molto trafficato in occasione della giornata di festa – si sono verificate lunghe code in direzione di Viareggio.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tilt Notizie correlate Leggi anche: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt Incidente oggi sulla A11 Lucca Viareggio: gravi due persone, lunghe codeMassarosa, 1 maggio 2026 – Paura sull’autistrada A11, nel tratto della bretella Lucca Viareggio in direzione Viareggio: si sono scontrate due... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tamponamento a tre in autostrada, disagi al traffico sulla A11; Mattinata di traffico in tilt a Firenze: incidente sul viadotto dell’Indiano; Autostrada A11 | stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notte. Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tiltGrave incidente stradale sull'A11 Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, in prossimita' del viadotto La Gulfa, a Massarosa ... firenzepost.it Tamponamento a tre in autostrada, disagi al traffico sulla A11Soccorse due persone, ferite in modo apparentemente non serio, nell'incidente a catena fra Lucca Est e Capannori ... luccaindiretta.it Tamponamento a tre in autostrada, disagi al traffico sulla A11 - facebook.com facebook