Autorità portuale cambio di guardia Carloni viaggia verso la presidenza

L’attuale commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale è stato nominato per almeno due mesi, dopo di che si procederà con la nomina del nuovo presidente. Il passaggio di consegne sarà affidato a Mirco Carloni, che assumerà ufficialmente il ruolo successivamente. La nomina è stata comunicata ufficialmente e fa parte di una procedura di transizione all’interno dell’autorità portuale.

ANCONA di Pierfrancesco Curzi Vincenzo Garofalo Commissario dell’ Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale per almeno due mesi e poi via libera al passaggio del testimone a Mirco Carloni. La leadership politica dei porti di Marche e Abruzzo passa da Forza Italia alla Lega, mentre la filiera istituzionale non fa una piega. Con una nota ufficiale del Ministero dei Trasporti, giunta in redazione nella prima mattinata di ieri, il Ministero delle Infrastrutture dei Porti ha confermato quanto scritto a inizio settimana dal Carlino: Vincenzo Garofalo resta in carica per altri due mesi (ma potrebbe servire più tempo), ma il suo incarico si trasforma da presidente a commissario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autorità portuale, cambio di guardia. Carloni viaggia verso la presidenza Notizie correlate Leggi anche: Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale Leggi anche: Prato, Gacem al contrattacco: "Cambio di presidenza illegittimo. Ora la questione all'autorità giudiziaria" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Porto di Genova, i sindacati: Sicurezza e lavoratori al centro; Porto di Tremestieri nel limbo, il sindacato incalza l’Autorità portuale: Tavolo permanente subito; Sicurezza nei porti e logistica, Contship promuove un cambio di paradigma culturale; Crescono ancora i traffici al porto di Venezia. Autorità portuale, cambio di guardia. Carloni viaggia verso la presidenzaANCONAdi Pierfrancesco CurziVincenzo Garofalo Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale per almeno due mesi e poi via libera al passaggio del testimone a Mirco Carloni. La ... ilrestodelcarlino.it Autorità portuale di Genova e Savona, via libera dal board al bilancio del 2025Quasi duecento milioni di euro di avanzo di gestione, in larghissima parte vincolato per la realizzazione degli investimenti. Il comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure O ... genova.repubblica.it l risultato economico per il 2025 dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale risulta in attivo di 277 milioni. Il rendiconto è stato approvato dal Consiglio di gestione. - facebook.com facebook Una rappresentanza elbana per l'Autorità Portuale, i sindaci propongono il professor Castellacci x.com