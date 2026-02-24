Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale

Annalisa Tardino assume la presidenza dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale dopo mesi di attesa, causati da ritardi nelle nomine ufficiali. La decisione arriva in un momento di tensione tra operatori e istituzioni, che chiedevano un cambio di leadership. La nomina rappresenta un passo importante per i progetti di sviluppo del porto di Palermo, che sta cercando di migliorare le infrastrutture e il servizio ai clienti. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Si sblocca la partita per la guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha infatti firmato l’intesa con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per la nomina di Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità portuale che gestisce, tra gli altri, il porto di Palermo. Il via libera definitivo è stato annunciato dallo stesso Salvini nel corso di un collegamento video con la direzione della Lega Sicilia a Messina, confermando la designazione. Avvocato e politico, Tardino è stata eurodeputata per la Lega nella legislatura 2019–2024, dove ha fatto parte della commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Patto per le Regionali: sì della Lega allo Schifani bis, via libera a Tardino presidente dell'Autorità portuale

La presidenza indiana dei Brics mette alla prova i limiti dell'egemonia occidentale

Teleacras - Schifani tra ricandidatura, congresso, programma e Salvini

