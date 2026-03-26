Prato Gacem al contrattacco | Cambio di presidenza illegittimo Ora la questione all' autorità giudiziaria
A Prato, un rappresentante di un'organizzazione ha dichiarato che il cambio di presidenza avvenuto recentemente è considerato illegittimo e ha annunciato di aver presentato la questione all'autorità giudiziaria. La disputa riguarda la legittimità delle nomine e delle procedure adottate nel processo di rinnovo della leadership dell'associazione. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni interne e di ricorsi legali.
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