Prato Gacem al contrattacco | Cambio di presidenza illegittimo Ora la questione all' autorità giudiziaria

A Prato, un rappresentante di un'organizzazione ha dichiarato che il cambio di presidenza avvenuto recentemente è considerato illegittimo e ha annunciato di aver presentato la questione all'autorità giudiziaria. La disputa riguarda la legittimità delle nomine e delle procedure adottate nel processo di rinnovo della leadership dell'associazione. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni interne e di ricorsi legali.