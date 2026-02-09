Incidente in A2 nei pressi dello svincolo di Padula | muore un uomo

Questa mattina lungo la A2, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, si è verificato un gravissimo incidente. Un uomo ha perso la vita dopo aver coinvolto in due scontri distinti lungo il tratto tra Montesano e Padula. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche le ambulanze e i mezzi di soccorso, mentre il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.

Due incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano. In un incidente, il secondo in ordine di tempo, si è registrato un decesso.Il tamponamentoSecondo quanto ricostruito finora intorno alle 11 c'è stato un.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

