Il caso Thiel finisce al Copasir ma il governo rifiuta di rispondere al Pd sui contratti con Palantir | non possiamo

Il caso legato a Peter Thiel è approdato al Copasir, che ha avviato un’indagine. Nel frattempo, il governo ha rifiutato di rispondere alle richieste del Partito Democratico riguardo ai contratti stipulati con la società statunitense Palantir, motivando l’impossibilità di fornire dettagli. La questione riguarda le modalità e le condizioni di tali accordi, senza che siano state diffuse ulteriori informazioni ufficiali.

Il caso di Peter Thiel finisce al Copasir. Il comitato per la sicurezza della Repubblica ha chiesto informazioni all’esecutivo riguardo a possibili contratti tra Palantir, l’azienda dell’uomo forte di Donald Trump nella Silicon Valley, la pubblica amministrazione e alcuni ministeri chiave, per la fornitura dei suoi software di sorveglianza basati sull’intelligenza artificiale. A far emergere la vicenda una comunicazione dello stesso Governo indirizzata ai deputati dem, che da giorni chiedono risposte sulle voci di incontri tra Thiel e membri della maggioranza circolate sulla stampa. Andrea Casu del Partito Democratico. ANSACLAUDIO PERI L’interpellanza urgenza di Andrea Casu rifiutata dall’esecutivo. 🔗 Leggi su Open.online

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