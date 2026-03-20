A Roma, nei meeting con Peter Thiel, uno dei temi principali riguarda la sua visione politica e il ruolo delle tecnologie. Thiel ha espresso le sue opinioni sui candidati e sulla cosiddetta tecnoteologia, un termine che si riferisce all’uso strategico delle tecnologie in ambito politico. La discussione si concentra sulle sue idee e sulle sue posizioni senza entrare in analisi o interpretazioni.

Che cos'è davvero l'Anticristo? A margine delle lezioni di Thiel a Roma Comica dell'Anticristo. Le (minacciose) idee di Thiel hanno poco o nulla a che fare con la presa di San Pietro Peter Thiel vuole sconfiggere l'Anticristo con la religione della tecnologia. Ma Roma non si fa incantare Roma. Uno degli elementi centrali negli incontri con Peter Thiel, a Roma come nelle altre città in cui fino a oggi ha portato il suo ciclo di lezioni ispirate a quelle di John Henry Newman, è il delineare la problematica figura del “kathécon”, la forza frenante contro l’avvento dell’Anticristo di cui si parla nella seconda Epistola ai Tessalonicesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Palantir come kathécon: il senso di Thiel per la politica, tra candidati e tecnoteologia

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