Nel mercato immobiliare del Cuoio, il Comune della Rocca si distingue come il protagonista principale, registrando un aumento significativo dei prezzi delle case e degli affitti. Le ultime rilevazioni mostrano che questa località ha guidato la crescita nel settore, evidenziando una tendenza in atto nel territorio. La variazione dei valori immobiliari si riflette nelle statistiche più recenti provenienti dall’analisi del mercato.

E’ il Comune della Rocca a guidare l’impennata dei prezzi nel Cuoio. Dalle ultime rilevazioni (immobiliare.it) per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.769 euro al metro quadro, con un aumento del 7,60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ben oltre 100 euro in più al metro quadrato rispetto e due anni fa. Punta massima anche per gli affitti: siamo ad una media 10,66 euro al mese per metro quadro, quasi tre euro in più rispetto a giugno 2024. Il prezzo richiesto è stato più alto nella zona San Miniato Basso, con 1.985 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Corazzano con una media di 896 euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato delle case e territorio. Impennata su prezzi e affitti. San Miniato guida la crescita

Articoli correlati

Leggi anche: Prezzi case, per Milano la crescita più bassa dal 2018. Impennata a Roma

Leggi anche: Prezzi case, per Milano la crescita più bassa dal 2018. Impennata di Roma

Approfondimenti e contenuti su San Miniato

Discussioni sull' argomento Mercato delle case e territorio. Impennata su prezzi e affitti. San Miniato guida la crescita; Villette a schiera a 29.000 euro: il sogno della casa economica esiste davvero; Degustazioni in compagnia e incontri sulla vita in campagna, insieme alla primavera arriva la Slow Week!; Tuffo nei sapori. Fra tartufo e cioccolato.

Mercato delle case e territorio. Impennata su prezzi e affitti. San Miniato guida la crescitaE’ in particolare il fronte delle locazioni a registrare punte significative in vari Comuni della zona. Sul valore degli immobili i cambiamenti sono a macchia di leopardo: ecco il quadro completo. . lanazione.it

San Miniato, da via San Francesco Pisa Ph ©Lucia Dani - facebook.com facebook