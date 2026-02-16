Colleferro Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane Faro
Il cane “Faro” ha fiutato le dosi di cocaina nascoste in casa di un uomo agli arresti domiciliari a Colleferro, causando il suo nuovo arresto. La polizia aveva già fermato l’uomo per il suo ruolo nello spaccio, ma lui continuava a custodire illegalmente le sostanze, prontamente individuate dal fiuto del cane durante una perquisizione.
Arrestato un uomo a Chieti: in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio
La polizia di Chieti ha arrestato un uomo di 57 anni trovato con dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio.
Massa: trasportava un quintale di cocaina nel tir, arrestato grazie al fiuto del cane antidroga
Durante un controllo nella zona industriale di Massa, vicino allo stadio, la polizia ha fermato un camion con targa straniera.
