Il fiuto di Paco scova la droga | arrestati un insospettabile e un pusher Così il cane ha incastrato la banda

Il cane Paco ha individuato droga e armi durante un controllo a Empoli, portando all’arresto di un uomo considerato insospettabile e di un pusher conosciuto. Paco ha fiutato sostanze stupefacenti nascoste in un garage, dove sono state trovate anche armi e munizioni illegalmente detenute. L’operazione ha portato al sequestro di diverse centinaia di grammi di droga e all’arresto dei due uomini. La scoperta ha svelato un giro di traffico nascosto tra le vie della città. La polizia ha continuato le indagini.

Empoli, 20 febbraio 2026 - Due arresti, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrate e il rinvenimento di armi e munizioni illegalmente detenute. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanz a nella provincia di Firenze, nell'ambito delle attività di presidio e controllo del territorio. Fucecchio, rubano un'auto per andare a comprare una dose I militari della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un'articolata attività investigativa scaturita da un mirato e prolungato monitoraggio dell'area empolese, sviluppato attraverso servizi dinamici, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati.