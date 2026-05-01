Durante un intervento pubblico, un rappresentante italiano ha sottolineato come la cultura del cibo, del vino e della convivialità sia una costante anche all’estero, in particolare in Canada. In un'altra occasione, un esponente italiano ha descritto il Canada come un “gigante buono”, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni climatiche estreme e il sacrificio richiesto, ma anche la qualità della vita elevata.

VANCOUVER (Canada) – “Il Canada è un gigante buono, ma qui la vita si costruisce tra clima estremo, sacrificio e una straordinaria qualità della vita”. È questa la dichiarazione che apre il lungo intervento di Augusto Oriani, ospite da Vancouver di una nuova puntata di approfondimento di Fast News Platform, andata in onda il 1° maggio 2026. Un collegamento internazionale che ha unito Italia, Canada e Argentina in un dialogo a più voci sulla cultura, le tradizioni e le trasformazioni sociali dell’America contemporanea. Oriani, italiano originario della Brianza e residente da circa vent’anni in Canada, ha offerto uno sguardo diretto e personale sulla realtà nordamericana, lontano dagli stereotipi e vicino invece alla quotidianità di chi vive tra due mondi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Augusto Oriani: “Gli italiani portano sempre con sé il senso della tavola, del vino e della condivisione, anche dall’altra parte del mondo”

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-1 Augusto Ori Maitre Bra Domani 1 maggio alle ore 19:30 L'Approfondimento su https://www.youtube.com/@fastnewsplatform Il Canada e l'accoglienza del "gigante" nordamericano Ne parliamo con l'assaggiatore di Vini AUGUSTO ORIANI In studio dagli Stat - facebook.com facebook