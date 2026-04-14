Il paradosso delle pallottole fornite dall’Italia usate contro gli italiani | la rottura con Israele e quel senso del limite superato

In Italia, si è assistito a un dibattito acceso riguardo all'invio di armi e munizioni nel contesto del conflitto in Gaza. Il governo ha scelto di mantenere una posizione di neutralità, nonostante le pressioni internazionali e le tensioni interne. La rottura delle relazioni con Israele e le decisioni sulle forniture militari hanno sollevato discussioni sulla compatibilità tra le scelte politiche e i principi etici. La questione ha coinvolto anche il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale e le sue responsabilità.

Assistere silenti al genocidio dei gazawi aveva certamente un costo politico alto, ma che il governo italiano poteva permettersi di pagare contando su una maggioranza forte sia in Parlamento che nel Paese. Assistere silenti alle cannonate israeliane contro i soldati italiani dell’Unifil di stanza in Libano sotto l’egida Onu è invece un prezzo che Giorgia Meloni non può permettersi più, giacchè le condizioni politiche nel Paese sono notevolmente cambiate dopo l’esito referendario. Quelle cannonate sono poi la prova di un paradosso inaccettabile: gli israeliani sparano ai soldati italiani anche con i sistemi d’arma italiani, con le pallottole che le fabbriche italiane forniscono – grazie all’accordo ora sospeso – all’Idf, l’esercito di Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso delle pallottole fornite dall’Italia usate contro gli italiani: la rottura con Israele e quel senso del limite superato Leggi anche: "Ci ho rimesso io. Quel limite ovunque non aveva senso. E non lo rispetta nessuno" Trasferta vietata e gli ultras danno dei "maiali" alla polizia. La questura: "Superato il limite"Niente trasferta per i tifosi del Lecco a Trento? I tifosi locali non l’hanno presa bene; almeno stando allo striscione apparso all’esterno dello...