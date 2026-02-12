Caramelle inseparabili | 7 italiani su 10 le portano sempre con sé

Quasi tutti gli italiani portano con sé le caramelle, sette su dieci. Non sono solo un modo per rinfrescare la bocca, ma anche una piccola abitudine quotidiana. Le persone le tengono in tasca, in borsa o sul tavolo, come un gesto semplice per sentirsi un po’ meglio in ogni momento della giornata.

Anche nel cuore del Deserto Bianco Egiziano, Chiara apprezza le sue caramelle preferite: echinacea, miele e Limone Ricola : inseparabili compagne di viaggio di #Donnavventura - facebook.com facebook