Attentato Trump chi è il presunto responsabile Cole Tomas Allen?

Un uomo sospettato di essere coinvolto nell’attentato contro l’ex presidente è un insegnante part-time e sviluppatore di videogiochi. Di professione, ha effettuato una modesta donazione alla campagna presidenziale della candidata democratica. La sua identità è stata resa nota dalle indagini in corso, che stanno cercando di chiarire il suo ruolo e i motivi dietro l’episodio. La sua presenza tra i sospetti ha attirato l’attenzione delle autorità.

Nuovi sviluppi sull’attentato al presidente degli Stati UnitiDonald Trumpal gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Il sospettato responsabile è stato identificato dalle forze dell’ordine comeCole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles. Dalle prime informazioni diffuse dai media statunitensi, l’uomoha una formazione da ingegnere e lavora come insegnante, nonché come sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Un profiloLinkedIncorrispondente al suo nome e alla sua fotodescrive Allen come un insegnante part-time pressoC2 Education, un’azienda che fornisce ripetizioni per prepararsi ai test, la quale lo aveva nominato “insegnante del mese” nel dicembre del 2024.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato Trump, chi è il presunto responsabile Cole Tomas Allen? Notizie correlate Leggi anche: Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese" Leggi anche: Attentato a Washington contro Donald Trump, chi è l’insospettabile Cole Tomas Allen: “‘Era uno studente modello e molto educato” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; L'attentato a Trump fu una messinscena, impazza la teoria del complotto Maga. Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successoAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Donald Trump, uomo apre il fuoco: ferito un agente ... virgilio.it Attentato a Trump a Washington, cosa è successo alla cena con i corrispondenti: gli spari, la fuga e l'attentatoreUna serata pensata per celebrare la libertà di stampa si è trasformata in un momento di paura e caos a Washington, dove si è verificata una sparatoria ... leggo.it Un coro di solidarietà verso il Presidente #Trump, scampato a un altro attentato, proviene da cancellerie e governi da ogni parte del mondo. Dall'India al Giappone, dalla Nuova Zelanda ai Paesi europei. "La violenza non ha posto in una democrazia" è il mess - facebook.com facebook Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo arrestato per l’attentato a Trump durante la cena con i giornalisti x.com