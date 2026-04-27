Attentato a Trump Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio del presidente Usa rischia l' ergastolo

Un uomo è stato accusato di aver preso di mira il presidente degli Stati Uniti con un tentato omicidio. Il tribunale ha confermato le accuse nei confronti di Cole Thomas Allen, che ora rischia l’ergastolo. La decisione è stata presa dal giudice Matthew Sharbaugh, che ha stabilito la validità delle accuse a suo carico. L’indagine sull’episodio prosegue, mentre il sospettato si trova in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Cole Thomas Allen rischia l’ergastolo. L’uomo è stato accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Nell’udienza preliminare il giudice Matthew Sharbaugh ha formalizzato le accuse. Insieme a “tentato omicidio” anche l’accusa di “possesso di armi”. Seppur fallito, il tentativo di assassinio mette l’uomo in una posizione delicata: rischia l’ergastolo. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio del presidente Usa rischia l'ergastolo Attentato a Washington, Buccini: Trump fomenta la rivolta civile Notizie correlate Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di TrumpSi è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen , l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala... Leggi anche: Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Attentato a Trump, insegnante incensurato: chi è Cole Thomas Allen; Istruito, insegnante modello, stage in Nasa: chi è Cole Allen, che ha sparato alla cena con Trump; Chi è l'uomo che ha cercato di sparare a Trump, Cole Tomas Allen: Aveva molte armi. Ha agito da solo; Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotel. Attentato a Trump, chi è Cole Tomas Allen: si definiva amichevole assassino federaleSi allarga il quadro investigativo sull’attacco armato avvenuto durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, mentre prende forma il profilo ... pupia.tv Attentato a Trump, il testo del manifesto dell'attentatore Cole Thomas AllenPoco prima di aprire il fuoco durante la cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca, il presunto attentatore Cole Thomas Allen avrebbe inviato ai genitori un manifesto. Nel testo, p ... tg24.sky.it È da poco iniziata l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, alla quale era presente anche il presidente Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, ricordando che è la prima co - facebook.com facebook #Usa Interrogata la sorella di Cole Tomas Allen, l’attentatore della cena dei giornalisti con Trump. La donna ha affermato che Cole faceva spesso commenti politici radicali e parlava del desiderio di fare qualcosa per i problemi del mondo. x.com