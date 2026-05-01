Un video diffuso dai procuratori federali mostra un uomo armato che cerca di superare le misure di sicurezza durante una cena con i corrispondenti alla Casa Bianca, con l’obiettivo di raggiungere Donald Trump. L’individuo identificato come Cole Tomas Allen appare mentre si avvicina all’ingresso, tentando di entrare nel luogo dell’evento. La registrazione fornisce una visuale dettagliata dei tentativi di accesso dell’uomo armato.

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno diffuso un video che mostra il momento in cui un uomo armato, Cole Tomas Allen, ha tentato di irrompere alla cena di Donald Trump con i corrispondenti alla Casa Bianca. Le immagini mostrano il presunto attentatore mentre cerca di superare le misure di sicurezza con in mano un fucile, diretto verso la sala da ballo del Washington Hilton. Durante la colluttazione un agente dei servizi segreti (che indossava un giubbotto antiproiettile) è stato colpito da uno sparo ma non è ancora chiaro se si sia trattato di fuoco amico o di un proiettile partito dal sospetto assalitore. Allen, invece, è rimasto ferito ma non è stato colpito durante l’attacco e ora si trova in carcere.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, nuovo video della sparatoria: l'assalitore cerca di superare la sicurezza

Así evacuaron a Trump y J.D. Vance tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

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