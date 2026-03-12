Sparatoria in una sinagoga nel Michigan in fuga l’assalitore | Lo abbiamo ferito – Il video

Un uomo ha aperto il fuoco in una sinagoga a West Bloomfield, nel Michigan, e ora è in fuga. La polizia ha riferito di aver colpito l’aggressore durante l’intervento e che le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo. La sparatoria ha causato panico tra i presenti, e le autorità stanno gestendo la situazione sul posto.

È in fuga l'assalitore che ha aperto il fuoco in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan a qualche decina di chilometri da Detroit. Lo riferisce la Cnn. Nel complesso del Temple of Israel c'è anche una scuola. L'incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in «modalità sicurezza», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. Secondo la polizia, l'uomo è stato ferito dagli agenti, ma è riuscito a fuggire Al momento non ci sono notizie di feriti o morti nella sparatoria, come ha confermato la polizia di Bloomfield. Sul posto sono decine le auto della polizia, assieme ai mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze.