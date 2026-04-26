Saranno sparati dei colpi stasera | la frase della portavoce di Trump prima della sparatoria a Washington VIDEO

Una frase pronunciata dalla portavoce della Casa Bianca, che dichiarava “saranno sparati dei colpi stasera”, si è diffusa sui social media. La frase è stata interpretata come una battuta innocua, ma ha suscitato attenzione e discussioni online. Nelle ultime ore, il video della dichiarazione è diventato virale, attirando l’attenzione di diversi utenti.

Una battuta innocua ma involontariamente sinistra della portavoce della Casa Bianca è diventata virale sui social, nelle ultime ore. Karoline Leavitt si trova al centro di un dibattito online dopo che un video delle sue dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima della sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a Washingiton, è diventato virale su X. JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired” LET’S FREAKING GO pic.twitter.comGMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026 Nel filmato, diffuso nella serata di sabato 25 aprile 2026, Leavitt viene intervistata da Fox News all’ingresso della sala del Washington Hilton, anticipando il discorso che il presidente Donald Trump avrebbe dovuto tenere durante la serata.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Saranno sparati dei colpi stasera”: la frase della portavoce di Trump prima della sparatoria a Washington (VIDEO) Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service Notizie correlate Dopo l’attacco al gala con Trump: «Lei salva il vino». E la “profezia” della portavoce Leavitt: «Vedrete che colpi!» – I videoCon il pericolo per la sparatoria all’Hilton di Washington ormai alle spalle, è emerso sui social anche il lato più dissacrante e surreale del... Sparatoria a Washington, poi la frase di Trump su Matt Dillon: cosa voleva dire davveroNel caos seguito alla sparatoria durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, sabato 25 aprile 2026, Donald Trump ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Roma due persone che partecipavano al corteo per il 25 aprile sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi. Meloni: 'Aggressioni da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema'; Italia: 25 aprile fra tensioni e violenze. Spara alcuni colpi contro un portone, poi si toglie la vitaE' successo nel pomeriggio, L'uomo, 71 anni, avrebbe usato un'arma regolarmente detenuta. Indagano i carabinieri ... rainews.it Maranza sparano colpi di pistola davanti agli studenti alla fermata del bus, la scena ripresa in un video. Identificati tre minorenniLEGNAGO (VERONA) - Baby gang esplode in aria dei colpi di pistola scacciacani davanti agli studenti. È successo in pieno giorno a Porto ... msn.com Sentendo i tg ho capito che alle manifestazioni del 25 aprile si sono sparati tra loro, hanno insultato e menato. L'opposizione si e dovuta scusare. L'anno prossimo tanto vale non farle... #liberazione #oraesempre x.com «Domani saranno i risultati degli esami del RIS di Roma a dirci se ci sono impronte sui bossoli e sul caricatore trovato a terra». Dopo l’autopsia su Dino Carta, 42 anni, si cerca di capire chi abbia premuto il grilletto nell’agguato sotto casa sua a Foggia, la sera - facebook.com facebook