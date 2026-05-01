Un uomo sospettato di aver fatto irruzione e aperto il fuoco durante una cena con Donald Trump presso un hotel di Washington è stato identificato. Secondo le fonti, poco prima dell’attacco si sarebbe scattato una foto, che potrebbe fornire elementi utili alle indagini. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno esaminando i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Cole Tomas Allen, sospettato di aver fatto irruzione e di aver aperto il fuoco all’ Hilton hotel di Washington durante la cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca, si sarebbe scattato una foto proprio prima dell’attacco. Lo affermano i pubblici ministeri statunitensi ritenendo, inoltre, che il 31enne fosse munito di una borsa con munizioni, una fondina a spalla e un coltello. In un messaggio, che secondo le autorità fa luce sul suo movente, Allen si è definito un “Friendly Federal Assassin”, ovvero un “amichevole assassino federale”, e avrebbe criticato una serie di azioni dell’amministrazione Trump. L’uomo, originario di Torrance, in California, lavorava come tutor part-time per una società di preparazione ai test ed è uno sviluppatore amatoriale di videogiochi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, Cole Tomas Allen e la foto scattata prima dell'attacco

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