Attacco antisemita a Londra l' uomo arrestato per tentato omicidio Sale l' allerta in città

Un uomo di 45 anni è stato arrestato nel nord di Londra e accusato di tentato omicidio dopo aver ferito con un coltello due uomini di fede ebraica. La polizia britannica ha confermato l'arresto e l'accusa, in seguito a una serie di attacchi ritenuti di matrice antisemita che hanno fatto salire l’allerta nella città. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione sulle violenze di questo tipo.

La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. "Essa Suleiman è stato incriminato per due capi d'accusa di tentato omicidio e un capo d'accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a Golders Green", ha dichiarato la Metropolitan Police in un comunicato. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso ieri di rafforzare la sicurezza della comunità ebraica, dopo che il Governo è stato accusato di non averla protetta a sufficienza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco antisemita a Londra, l'uomo arrestato per tentato omicidio. Sale l'allerta in città Notizie correlate Leggi anche: Londra, attacco antisemita nel quartiere ebraico: due uomini accoltellati. Arrestato un 45enne che cercava di colpire anche altri passanti Londra, arrestati due complici: tentato incendio antisemita a una sinagogaDue individui, una donna di 47 anni e un uomo di 46 anni residenti a Watford, sono stati presi in custodia dalle autorità mercoledì dopo un violento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Londra: due accoltellati in comunità ebraica, indagine per terrorismo; Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L'allarme della polizia: Ennesimo attacco in zona; Attacco antisemita a Londra: il drammatico arresto dell'aggressore; Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo. Attacco antisemita, accoltellate due persone a Londra. Fermato il sospettatoLe vittime sono state curate da Hatzola, l'organizzazione di volontariato no-profit che fornisce servizi di primo soccorso medico e trasporto in ambulanza ... affaritaliani.it Gran Bretagna Attacco antisemita a Londra, l'uomo arrestato è incriminato per tentato omicidioLa polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di at ... bluewin.ch La Stampa. . Una nuova opera di Banksy è apparsa a Londra, a sorpresa, come sempre per l’artista inglese: è una grande statua e sul basamento ha anche la sua firma. La scultura raffigura un uomo in abito elegante che avanza da un piedistallo, reggendo u - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO: Banksy ha confermato che la statua di un uomo in abito, accecato dalla propria bandiera e che scende da un piedistallo, è opera sua. È apparsa nel centro di Londra nella notte. #Art x.com