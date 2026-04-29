Londra attacco antisemita nel quartiere ebraico | due uomini accoltellati Arrestato un 45enne che cercava di colpire anche altri passanti

Londra, nel quartiere ebraico, due uomini sono stati feriti con un coltello durante un episodio che la polizia sta indagando come possibile attacco di matrice antisemita. Un uomo di 45 anni è stato arrestato sul posto mentre tentava di colpire anche altri passanti. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 29 aprile, provocando paura tra la comunità locale.

Paura nel cuore della comunità ebraica di Londra. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, due uomini sono stati accoltellati in quello che la polizia britannica sta trattando come un attacco di sospetta matrice antisemita. L’aggressione è avvenuta nel quartiere di Golders Green, nel nord della capitale, un’area abitata da una vasta comunità di ebrei ortodossi. Le vittime, un uomo di circa 70 anni e uno di 30, sono state soccorse dai volontari dell’ente ebraico Hatzola e trasportate d’urgenza in ospedale: le loro condizioni sono definite «gravi ma stabili». Il caso segue di pochi giorni le tensioni in Italia per il ferimento di due iscritti Anpi a Roma da parte di un giovane 21enne, Eitan Bondì, della Brigata Ebraica, che avrebbe confessato l’attacco.🔗 Leggi su Open.online

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Ciao a tutti avrei bisogno di un’informazione , noi faremo scalo al ritorno da Los Angeles con British a Londra e arriviamo su terminal 5 e da lì ripartiamo x Linate ma come mai sul sito del Governo facendo la prova se mi servirà Eta mi dice di no e invece la com - facebook.com facebook

Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico. Starmer: “Inquietante” x.com