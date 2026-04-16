Londra arrestati due complici | tentato incendio antisemita a una sinagoga

Mercoledì le autorità hanno arrestato due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 46 anni residenti a Watford, in relazione a un tentato incendio doloso a una sinagoga nel nord-ovest di Londra. I due sono stati portati in custodia dopo che si è verificato un episodio di danneggiamento intenzionale ai danni di un luogo di culto. Non ci sono altre persone coinvolte al momento.

Due individui, una donna di 47 anni e un uomo di 46 anni residenti a Watford, sono stati presi in custodia dalle autorità mercoledì dopo un violento tentativo di incendio doloso ai danni della sinagoga Reform di Finchley, nel nord-ovest di Londra. L’attacco, avvenuto poco dopo la mezzanotte di mercoledì, è stato classificato dalle forze dell’ordine come un crimine d’odio con motivazione antisemita. Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato la scena del tentativo di attentato: due soggetti, con il volto coperto da passamontagna e vestiti con abiti scuri, si sono avvicinati all’edificio religioso. I sospettati hanno posizionato due bottiglie di vetro presso le vetrate della struttura, presumibilmente contenenti benzina, per poi colpire l’edificio lanciando un mattone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra, arrestati due complici: tentato incendio antisemita a una sinagoga Notizie correlate Londra, date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica. Starmer: “Sconvolgente incendio a sfondo antisemita”(Adnkronos) – "Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente sconvolgente". Sparatoria in una sinagoga in Michigan, morto l'assalitore. La polizia indaga su eventuali compliciLa polizia ha risposto alla segnalazione di una sparatoria presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan.