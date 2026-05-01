A pochi mesi dall’inizio degli Internazionali d’Italia 2026, è stata annunciata la presenza di Matteo Berrettini nel torneo, grazie all’ingresso diretto nel tabellone principale. Insieme a lui, Gianluca Cadenasso riceverà una wild card, consentendogli di partecipare senza dover passare dalle qualificazioni. La modifica alla partecipazione dei giocatori si è resa necessaria in seguito alla conferma di Berrettini come tennista inserito direttamente nel main draw.

Matteo Berrettini non avrà bisogno di una wild card per giocare il tabellone principale agli Internazionali d’Italia 2026. Il romano, infatti, a causa delle rinunce degli ultimi giorni, l’ultima delle quali è quella del francese Quentin Halys, entra direttamente nel main draw al Foro Italico della sua Roma. Aumenta così in maniera certa il contingente di italiani, perché per la seconda volta si verifica una riassegnazione di una wild card (dopo che quella data a Mattia Bellucci era finita a Francesco Maestrelli). Nella fattispecie, l’invito è stato girato a Gianluca Cadenasso. Particolare anche il modo in cui il tennista genovese ha scoperto...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2026: Gianluca Cadenasso, wild card dopo l’ingresso diretto di Matteo Berrettini

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