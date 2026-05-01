Atp Madrid Sinner batte Fils | è in finale per la prima volta in carriera

A Madrid, Jannik Sinner ha conquistato la sua prima finale in carriera in un torneo ATP. Dopo aver battuto Arthur Fils in un’ora e 26 minuti di partita, il giocatore italiano ha raggiunto la fase conclusiva dell’evento. La vittoria lo porta a un passo dalla possibilità di ottenere il primo titolo in questa competizione. La finale si giocherà nelle prossime ore.

Jannik Sinner non sbaglia e supera anche Fils all’Atp Madrid: per la prima volta in carriera, è riuscito ad arrivare in fondo a questo torneo Sono bastati un’ora e 26 minuti a Jannik Sinner per superare Arthur Fils e accedere alla finale di Madrid. Il numero uno al mondo continua una serie incredibile che va avanti da tutto il 2026, non lasciando scampo agli avversari e proseguendo a mietere vittime sportive sulla sua strada. Il match è terminato ancora una volta in due set, stavolta con il punteggio di 6-2 6-4. L’italiano ha giocato una partita precisa e potente, restando concentrando per tutto il match e trovando il break nei momenti giusti, soprattutto nel primo set, proprio quando doveva uccidere l’incontro.🔗 Leggi su Sportface.it

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