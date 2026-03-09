Caro carburanti la protesta di Faib Confesercenti | Speculazione pronti allo sciopero

Faib Confesercenti annuncia che, se il Governo non interviene sulla riforma dei carburanti, sarà avviata una protesta. La sigla evidenzia come il settore sia soggetto a pratiche di speculazione e avverte che, senza interventi, si procederà con uno sciopero. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

“Se il Governo continua a girarsi l'altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”. Faib Confesercenti Toscana interviene con fermezza sull'emergenza prezzi dei carburanti legata alla crisi geopolitica in Medio Oriente, denunciando una situazione divenuta ormai insostenibile per i benzinai, oltre che per i cittadini. Il margine di guadagno del gestore è fisso e ammonta a soli 5 centesimi lordi per ogni litro erogato, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato o dai rincari alla pompa. Ogni aumento di prezzo viene deciso dalle compagnie petrolifere e non produce alcun beneficio economico per chi gestisce l’impianto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

