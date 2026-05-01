Atm metro e bus per il 1° maggio a Milano | gli orari e quando termina il servizio

Venerdì 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, le linee di Atm a Milano subiranno variazioni negli orari di servizio per metropolitane, autobus e tram. Le modifiche riguarderanno sia il primo giorno di maggio sia il sabato successivo, 2 maggio. Queste variazioni comportano differenze rispetto all’orario normale, con l’obiettivo di adattare il trasporto pubblico alla giornata festiva e alle esigenze di movimento in città.

Come cambiano venerdì 1 maggio gli orari di Atm? Per la giornata della festa dei lavorati (e per sabato 2 maggio) sono previste modifiche al servizio in vigore per metropolitane, autobus e tram in città. A causa di alcune manifestazioni in programma in città per la festa dei lavoratori, le linee.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Se ricevete un sms simile a questo: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo" è un tentativo di truffa di qualcuno che usa illegalmente il nome di ATM. Informazioni: atm.it/it/AtmNews/A x.com