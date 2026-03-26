Sciopero mezzi Atm venerdì 27 marzo 2026 a rischio metro bus e tram | gli orari in cui il servizio non è garantito

Venerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero dei mezzi di trasporto gestiti dal Gruppo Atm, coinvolgendo metropolitane, autobus e tram. La protesta potrebbe causare interruzioni o riduzioni del servizio nella città e nelle aree circostanti. Sono stati annunciati orari specifici in cui il servizio non sarà garantito, con possibili ripercussioni sui percorsi abituali degli utenti.

Ennesimo sciopero dei mezzi di trasporto per venerdì 27 marzo 2026: questa volta ad essere coinvolta è la società milanese Gruppo Atm, e quindi le ricadute potranno esserci su metropolitane, bus e tram della città metropolitana ma anche sui servizi gestiti da Atm in altre realtà. Sciopero AL Cobas venerdì 27 marzo 2026: la motivazione Lo sciopero è stato proclamato, fa sapere il sindacato Al Cobas in una nota, “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la “reinternalizzazione” dei servizi di Tpl – Traporto pubblico locale ceduti in appalto eo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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