Atalanta-Genoa | inizia il rush finale Le scelte di De Rossi

Da genovatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Como, il Genoa si prepara ad affrontare le ultime partite di campionato. L’allenatore Daniele De Rossi ha commentato che la sconfitta è arrivata per dettagli, e ora la squadra si concentra sul finale di stagione. Sebbene il team sia vicino a una conclusione tranquilla, le partite rimanenti rappresentano un momento importante per il futuro del club. La sfida con l’Atalanta è tra le prossime in calendario.

Archiviata la sconfitta col Como, arrivata per questione di dettagli come ha detto mister Daniele De Rossi, il Genoa si appresta a un finale di stagione tranquillo ma che non deve essere preso sotto gamba dai rossoblù, perchè è proprio da queste partite che nasce il Genoa del futuro. Due.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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