Atalanta-Genoa | inizia il rush finale Le scelte di De Rossi

Dopo la sconfitta contro il Como, il Genoa si prepara ad affrontare le ultime partite di campionato. L’allenatore Daniele De Rossi ha commentato che la sconfitta è arrivata per dettagli, e ora la squadra si concentra sul finale di stagione. Sebbene il team sia vicino a una conclusione tranquilla, le partite rimanenti rappresentano un momento importante per il futuro del club. La sfida con l’Atalanta è tra le prossime in calendario.

Archiviata la sconfitta col Como, arrivata per questione di dettagli come ha detto mister Daniele De Rossi, il Genoa si appresta a un finale di stagione tranquillo ma che non deve essere preso sotto gamba dai rossoblù, perchè è proprio da queste partite che nasce il Genoa del futuro. Due.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Verona-Genoa: il rush salvezza comincia dal Bentegodi. Le scelte di De RossiDopo il capolavoro del Ferraris contro la Roma, il Genoa inizia lo sprint salvezza. Leggi anche: Genoa-Torino: le scelte di De Rossi e Baroni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta-Genoa: info biglietti; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Le probabili formazioni di Atalanta–Genoa. Atalanta-Genoa, i precedenti: Dea a caccia della sesta di filaIn vista del match in programma domani sera a Bergamo, snoccioliamo qualche curiosità sui precedenti di Atalanta-Genoa ... calcioatalanta.it Atalanta-Genoa: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TVAtalanta-Genoa, sabato 2 maggio alle 20:45: probabili formazioni, andamento, statistiche, curiosità e dove vedere la 35ª giornata di Serie A in TV e streaming. lifestyleblog.it "NON CE LA FACCIO!" Tra De Rossi e i giornalisti, durante la conferenza pre Atalanta-Genoa, ci si è messa… UN'APE! [ Genoa CFC] - facebook.com facebook 14 giugno 1981: Atalanta-Genoa Un tuffo nel passato, a Bergamo, in una giornata sostenuta da quindicimila tifosi rossoblù. Il Genoa passò in vantaggio dopo appena 8 minuti, con un destro potente e angolato di Giovanni Lorini. La prossima sfida sarà s x.com