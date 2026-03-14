Verona-Genoa | il rush salvezza comincia dal Bentegodi Le scelte di De Rossi

Nel match tra Verona e Genoa, si decide una parte importante della corsa salvezza al Bentegodi. Il Genoa, dopo aver battuto la Roma, punta a consolidare la posizione in classifica, mentre il Verona cerca punti fondamentali per uscire dalla zona pericolosa. Le scelte di formazione di De Rossi saranno decisive per l’andamento della partita e il proseguo della stagione delle due squadre.

Dopo il capolavoro del Ferraris contro la Roma, il Genoa inizia lo sprint salvezza. Le prossime due gare possono praticamente archiviare il discorso e cambiare in modo definitivo la fisionomia del campionato dei rossoblu Verona prima, Udinese poi. Il campionato del Grifone è al bivio della stagione e i tre punti contro la Roma, oltre a dare entusiasmo, hanno fatto compiere un grande passo ai rossoblu verso la matematica. Nel lunch match del Bentegodi esodo dei tifosi rossoblu. Daniele De Rossi in conferenza stampa ha risposto, senza troppi fronzoli e sempre con il suo stile chiaro e diretto, ai malpensanti e a quelle ipotesi da social che nelle ore dopo la partita si erano fatte sempre più forti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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