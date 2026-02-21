Genoa-Torino | le scelte di De Rossi e Baroni
Il match tra Genoa e Torino si svolge in un momento di grande tensione, poiché il risultato potrebbe influenzare la corsa salvezza delle due squadre. De Rossi e Baroni hanno deciso le formazioni, puntando su alcuni giovani promettenti e cambi tattici. Il Genoa cerca una vittoria che potrebbe rilanciare le speranze di restare in Serie A, mentre il Torino mira a consolidare il vantaggio in classifica. La partita si gioca oggi a Marassi, con molte aspettative tra i tifosi.
Non è uno spareggio salvezza, ma poco ci manca. Il Torino in classifica ha tre punti in più del Genoa e una vittoria a Marassi, che sarebbe la terza nelle ultime quattro in casa per i rossoblu, avrebbe molteplici significati. La salvezza del Genoa deve passare dalle gare casalinghe e quella di domenica a pranzo è una partita che il Grifone non può e non deve sbagliare. Settimana ordinaria nel quartier generale rossoblu dopo il pareggio a Cremona che è stato un piccolo passo e soprattutto il ritorno a un clean sheet che mancava da troppo tempo. De Rossi pensa a riconfermare il modulo ma a cambiare leggermente gli interpreti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genoa-Cagliari, le scelte di De Rossi e PisacaneIl Genoa affronta il Cagliari nel primo turno del girone di ritorno della Serie A 20252026, in programma lunedì 12 gennaio alle 18.
Leggi anche: Udinese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Runjaic e De RossiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A: Genova-Torino in campo domenica alle 12.30 DIRETTA; De Rossi prima di Genoa-Torino: Se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa; Verso Genoa-Torino, De Rossi: Una partita importante, sarà tostissima; De Rossi svela chi salterà Genoa-Torino e le qualità migliori di Amorim: Acquisto molto brillante.
Probabili formazioni Genoa-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Malinovskyi, Adams, Simeone e KulenovicIl Genoa ospita il Torino al Ferraris in una gara molto importante per la corsa alla salvezza: le scelte di formazione di De Rossi e Baroni in vista del lunch match della domenica. msn.com
Genoa-Torino: le scelte di De Rossi e BaroniAl Ferraris vietato sbagliare, i punti in palio nella sfida contro il Torino valgono doppio in chiave salvezza. Il ritorno dal primo minuto di Martin e l'esordio da titolare di Baldanzi sono i dubbi c ... genovatoday.it
IVG.it. . Mario Abbatuccolo, dirigente calcistico di grande profilo, analizza le gare Genoa-Torino, Mantova-Sampdoria, Entella-Catanzaro, Cesena-Spezia Alla diretta interviene l’opinionista Matteo-Noceti - facebook.com facebook
Dove vedere in TV e in streaming la prossima partita del #Toro Ecco tutte le info per vedere in diretta il prossimo match, #GenoaTorino #ToroNews #TorinoFC #SerieA x.com