JUVENTUS-INTER 4-3 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

La partita tra Juventus e Inter si è conclusa con un punteggio di 4-3, a causa di un match ricco di emozioni e gol spettacolari. Kelly e Yildiz hanno segnato per i bianconeri, mentre Calhanoglu ha portato l’Inter avanti. È stata una sfida intensa, con continui sorpassi e momenti di grande adrenalina. Le azioni più belle si sono susseguite nel secondo tempo, coinvolgendo entrambi i team. I tifosi hanno assistito a una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Juventus e Inter, terminata 4-3 grazie ai gol di Kelly, Calhanoglu, Yildiz,. Guarda questo video su Youtube L'articolo JUVENTUS-INTER 4-3 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26 Leggi anche: FIORENTINA-NAPOLI 1-3 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26 Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dalla Juventus alla Juventus, l'Inter ha cambiato marcia dopo il 4-3 all'Allianz Stadium: gli incredibili numeri dei nerazzurri; Inter, vittoria nel Derby d'Italia: stesa 3-2 la Juventus tra le polemiche; Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus; Inter - Juventus (3-2) Serie A 2025. Inter Juve e le lezioni da imparare dal pirotecnico 4-3 della gara d’andata: l’analisi verso il Derby d’ItaliaInter Juve e le lezioni da cui imparare dal pirotecnico 4-3 della gara d’andata: l’analisi verso il Derby d’Italia in programma domani sera a San Siro Il rocambolesco 4-3 con cui la Juventus ha supera ... juventusnews24.com Quando si gioca Inter - Juventus?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Juventus, Inter e Atalanta ko: il quinto posto in Champions è (quasi) un miraggio - facebook.com facebook Marotta attacca la Juve parlando di Calvarese e Cuadrado, un match che però fece danni solo al Napoli; avrebbe dovuto parlare di Orsato e Pjanic e di come vinceva la Juventus quando c'era lui Oggi Beppe Marotta è presidente dell'Inter ma ieri era d.g. e Ad x.com