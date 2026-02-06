Nicola premiato come Allenatore Gentleman della Serie B 2024 25 | stile e sportività in campo e in panchina

Nicola Nicola ha ricevuto il premio come Allenatore Gentleman della Serie B 202425. La scelta si basa sul suo stile e sulla sportività dimostrata sia in campo che in panchina. La società e i tifosi riconoscono il suo comportamento corretto e rispettoso, che si distingue nel calcio italiano.

Nel panorama calcistico italiano, i codici etici che guidano l'attività di allenatore hanno sempre un valore equivalente a quello sportivo. In questa cornice, la Lega Serie B ha annunciato un riconoscimento di rilievo, assegnando il premio allenatore gentleman Serie B 202425 a Davide Nicola. Il trofeo, dedicato alla memoria di Gigi Simoni, verrà consegnato in una cerimonia ufficiale a Milano, con la presenza della famiglia Simoni e dei vertici del calcio cadetto. La scelta della giuria si è guidata sull'identità guerriera che Nicola è riuscito a imprimere alle sue squadre, accompagnata da una signorilità costante nei comportamenti.

