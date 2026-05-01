ATA 24 mesi | certificazioni informatica dove inserire? Servizio civile serve allegato? Dove inserire il modello H? Tutte le FaQ di Michele Mileto
Durante una recente diretta Question Time, condotta da Andrea Carlino, è stato affrontato il tema delle graduatorie ATA di prima fascia, conosciute come “24 mesi”. Michele Mileto, rappresentante della Gilda, ha fornito chiarimenti su diverse questioni relative all'inserimento delle certificazioni informatiche, alla necessità di allegare documenti per il servizio civile e sulla corretta collocazione del modello H.
Nel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, Michele Mileno, rappresentante della Gilda, ha risposto ad una serie di domande sulle graduatorie ATA di prima fascia — le cosiddette “24 mesi”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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ATA 24 mesi: a cosa bisogna far attenzione per non essere esclusi. Tra requisiti, scadenze e rischi nelle dichiarazioni. Il Punto di Michele MiletoIl requisito deve essere pienamente maturato entro la data di scadenza fissata dall’ordinanza, ovvero il 19 maggio. orizzontescuola.it
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