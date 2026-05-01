ATA 24 mesi | certificazioni informatica dove inserire? Servizio civile serve allegato? Dove inserire il modello H? Tutte le FaQ di Michele Mileto

Durante una recente diretta Question Time, condotta da Andrea Carlino, è stato affrontato il tema delle graduatorie ATA di prima fascia, conosciute come “24 mesi”. Michele Mileto, rappresentante della Gilda, ha fornito chiarimenti su diverse questioni relative all'inserimento delle certificazioni informatiche, alla necessità di allegare documenti per il servizio civile e sulla corretta collocazione del modello H.