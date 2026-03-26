Mobilità ATA | dove inserire l’anzianità di servizio nella domanda e quanti punti spettano 

Nella domanda di mobilità destinata al personale ATA, l’area dedicata all’“Anzianità di servizio” rappresenta un elemento fondamentale per il calcolo del punteggio complessivo. Questa sezione deve essere compilata accuratamente, poiché influisce direttamente sul risultato finale. La modalità di inserimento e i punti assegnati variano in base alle specifiche normative vigenti e alle tabelle di valutazione adottate.

Nella domanda di mobilità ATA, la sezione “Anzianità di servizio” è determinante per il calcolo del punteggio. I dati inseriti vengono valutati secondo quanto previsto dall’Allegato E del CCNI sulla mobilità, che contiene le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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