Nel campionato di Premier League, Nottingham e Aston Villa si affrontano in una sfida in cui le posizioni in classifica sono molto distanti. L’Aston Villa, allenata dall’allenatore spagnolo, ha già assicurato il passaggio alla prossima Champions League. Il Nottingham, invece, si trova ancora in corsa per migliorare la propria posizione. La partita si svolge in un momento di particolare attenzione per entrambe le squadre, con obiettivi diversi da raggiungere sul campo.

I Villains hanno già blindato la qualificazione alla prossima Champions, il Nottingham invece deve salvarsi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nottingham- Aston Villa: squadre molto distanti in Premier, Emery è favorito nella "sua" coppa

Nottingham Forest-Aston Villa 1-1: gol e highlights | Premier League

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