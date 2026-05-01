AstiLirica | 5 appuntamenti tra piazze e teatri per il nuovo festival

Il Comune di Asti annuncia la quarta edizione di AstiLirica, un festival che comprende cinque eventi programmati tra piazze e teatri durante l’estate. La manifestazione si svolgerà nel corso della stagione estiva e prevede spettacoli di musica lirica in diverse location della città. La rassegna coinvolge vari spazi pubblici e teatrali, offrendo agli spettatori un calendario di appuntamenti musicali.

? Cosa sapere Il Comune di Asti presenta la quarta edizione di AstiLirica con cinque appuntamenti estivi.. Il programma tra piazze e teatri coinvolge giovani talenti e diverse fasce di prezzo.. Il Comune di Asti ha svelato ieri, giovedì 30 aprile, il programma della quarta edizione di AstiLirica, una rassegna che con la collaborazione di Lirica Tamagno e la direzione artistica affidata a Renato Bonajuto porterà cinque appuntamenti musicali tra le vie e i teatri della città. Passeggiando per le strade di Asti, si avverte già l’aria di quella stagione che sta per schiudersi, un ponte sonoro che collega la tradizione delle nostre piazze alla grandezza del palcoscenico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AstiLirica: 5 appuntamenti tra piazze e teatri per il nuovo festival Notizie correlate Musiche e sapori d’Irlanda. Quanti appuntamenti nei teatriAnche questo venerdì con Qn-Weekend torna la rubrica dedicata ai tanti appuntamenti in programma nelle province dell’Emilia-Romagna. Musart Festival 2026, sette appuntamenti tra musica pop, cantautorato e classica \ VIDEOTra fine giugno e luglio torna il Musart Festival Firenze, giunto all’undicesima edizione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: AstiLirica: dal 30 maggio cinque appuntamenti rivolti ad appassionati e curiosi; Dal 30 maggio torna AstiLirica con cinque appuntamenti imperdibili; AstiLirica torna con la quarta edizione: cinque serate di grande musica tra i luoghi più belli della città. AstiLirica: dal 30 maggio cinque appuntamenti rivolti ad appassionati e curiosiPresentata l'edizione 2026 del festival organizzato dal Comune di Asti con la Produzione Lirica Tamagno e la direzione artistica di Renato Bonajuto ... lanuovaprovincia.it Dal 30 maggio torna AstiLirica con cinque appuntamenti imperdibiliAl via la quarta edizione di AstiLirica, la rassegna organizzata dal Comune di Asti con la collaborazione di Lirica Tamagno e la direzione artistica di Renato Bonajuto, con cinque appuntamenti imperdi ... gazzettadasti.it Al via la quarta edizione di AstiLirica, la rassegna organizzata dal Comune di Asti con la collaborazione di Lirica Tamagno e la direzione artistica di Renato Bonajuto, con cinque appuntamenti imperdibili per gli amanti della Musica. Dichiara il Sindaco di Asti - facebook.com facebook AstiLirica torna con la quarta edizione: cinque serate di grande musica tra i luoghi più belli della città x.com