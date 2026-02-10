Musart Festival 2026 sette appuntamenti tra musica pop cantautorato e classica VIDEO

Tra fine giugno e luglio torna il Musart Festival Firenze, giunto all’undicesima edizione. Dal 28 giugno al 26 luglio il festival propone sette appuntamenti musicali, confermando la propria collocazione a Pratolino e una programmazione che attraversa linguaggi e pubblici diversi, dal pop alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Fondazione Napolitano, gli appuntamenti dei concerti 2026 fra musica classica e jazz

La Fondazione Napolitano presenta il suo calendario di concerti per il 2026, offrendo un ricco programma che combina musica classica e jazz.

Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica

Argomenti discussi: Musart Festival, da Ben Harper a Elio e le Storie Tese: l'edizione 2026 al Parco di Pratolino.

