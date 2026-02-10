Musart Festival 2026 sette appuntamenti tra musica pop cantautorato e classica VIDEO
Tra fine giugno e luglio torna il Musart Festival Firenze, giunto all’undicesima edizione. Dal 28 giugno al 26 luglio il festival propone sette appuntamenti musicali, confermando la propria collocazione a Pratolino e una programmazione che attraversa linguaggi e pubblici diversi, dal pop alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti discussi: Musart Festival, da Ben Harper a Elio e le Storie Tese: l'edizione 2026 al Parco di Pratolino.
Musart Festival 2026, sette appuntamenti tra musica pop, cantautorato e classica \ VIDEODal 28 giugno al 26 luglio torna il festival estivo a Pratolino. Tra le novità la formula mista posto unico–posti numerati e la presenza del Maggio Musicale Fiorentino con i Carmina Burana ... firenzetoday.it
Musart Festival Firenze 2026Musart 2026: dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino con Ben Harper, Mannarino, Elio E Le Storie Tese, Luca Carboni e molti altri... Il sound ... controradio.it
MUSART FESTIVAL FIRENZE Il sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i “Carmina Burana” con Coro e Orchestra del Mag - facebook.com facebook
