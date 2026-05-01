Assisi la notte di tregenda dei Templari | una veglia di preghiera contro l’oscurità

Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2026, ad Assisi si è svolta una veglia di preghiera a cui hanno partecipato membri vestiti con mantelli bianchi e croci visibili, richiamando simboli storici dei Templari. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto un pubblico che ha osservato silenziosamente l’iniziativa. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e raccoglimento, senza incidenti o interruzioni.

Assisi, 1 maggio 2026 – La notte del 30 aprile 2026, Assisi ha visto il ritorno discreto e solenne dei mantelli bianchi con la croce patente. In un momento dell’anno simbolicamente delicato, segnato da derive esoteriche e celebrazioni legate al satanismo, i volontari dell’associazione Templari Oggi aps hanno scelto la via della preghiera e del presidio spirituale. L’attività si è articolata in diversi momenti di alta intensità liturgica e comunitaria. La serata è iniziata con una processione ordinata verso i luoghi sacri della città, dove i cavalieri e le dame hanno sfilato in formazione, portando con sé simboli della tradizione cristiana in un clima di profondo raccoglimento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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