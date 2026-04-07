Ad Assisi le investiture di nuovi Templari | storia fede e missione

Ad Assisi, nota per essere il luogo di nascita di san Francesco, si sono svolte recentemente le cerimonie di investitura di nuovi membri dell’associazione Templari. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e rappresentanti dell’ordine, che hanno assistito a un rito tradizionale legato alla loro storia e alla fede. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera rispettosa e solenne, con l’obiettivo di rafforzare il senso di missione dell’associazione.

Assisi – Nella città di San Francesco, cuore pulsante della Cristianità, l’associazione Templari Oggi APS ha accolto nuovi membri con un rito solenne che unisce l’antica tradizione al servizio contemporaneo Nel cuore di Assisi, luogo simbolo della fede universale e della storia cristiana, si è rinnovato un rito dal profondo valore spirituale. Parallelamente all’intenso servizio prestato durante il Triduo Pasquale nelle principali chiese italiane, la cripta di un antico convento situato nei pressi della piazza principale della città ha ospitato la cerimonia delle investiture. In un clima di sacro raccoglimento, novizi, nuovi armiger e miles hanno pronunciato la loro promessa solenne, segnando l’ingresso ufficiale in una comunità che oggi declina l’antica regola cavalleresca in un impegno concreto e gratuito per la Chiesa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pasqua: i Templari scendono in campo tra Roma e Assisi per la fedeI volontari di Templari Oggi APS hanno coordinato un vasto piano di supporto e accoglienza per le celebrazioni del Triduo Pasquale, operando in...

I Templari ad Assisi: in mostra la copia della Sacra SindoneAssisi – Le Logge del Palazzo dei Priori ad Assisi si trasformano, dal 24 marzo al 6 aprile 2026, in un palcoscenico di profonda suggestione storica...