Nel campionato di basket femminile, la squadra di Schio ha vinto fuori casa contro Venezia in gara-2 della finale. La serie si decide ora in una terza partita, dopo che la formazione di Schio ha pareggiato i conti e impedito alla Reyer Venezia di chiudere anticipatamente la serie. La sfida decisiva si disputerà tra le due squadre nelle prossime ore.

Si va alla bella! La finale Scudetto arriva a gara-3, visto che il Famila Schio piazza il colpo in trasferta e rovina i sogni di festa alla Reyer Venezia. Una seconda partita della serie dominata da Schio, che si impone per 74-53 al termine di un match quasi sempre in controllo per la squadra di coach Dikaioulakos. Domenica dunque ci sarà la partita decisiva, nuovamente in casa di Schio. Un Famila trascinata da una fantastica Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con 15 punti e 6 rimbalzi, ma importanti sono stati anche i 13 punti di Costanza Verona e i 12 di Maria Conde. A Venezia non sono bastati gli 11 punti di Ivana Dojkic e i 10 di Tafadzwa Mavunga.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio sbanca Venezia in gara-2. Si va alla bella per assegnare lo Scudetto

Notizie correlate

Leggi anche: Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match point

Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochiÈ ormai tutto pronto al Taliercio per la gara-2 delle finali scudetto tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match point; Famila bello a metà ma non basta: la Reyer Venezia sbanca Schio. Giovedì si replica; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming; LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci.

Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match pointImpresa doppia per l'Umana Reyer Venezia in gara-1 di finale scudetto. La squadra allenata da Andrea Mazzon non solo si porta in vantaggio e, giovedì, ... oasport.it

LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 1/2 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 1/2 di ... oasport.it

Basket femminile di serie A2. Si separano le strade tra Passalacqua e coach Buzzanca. Nota congiunta - facebook.com facebook