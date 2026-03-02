Basket la Dinamo Brindisi espugna Rende | vittoria in rimonta 76-68

La Dinamo Brindisi ha vinto contro il Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 76-68, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva. La partita si è conclusa con una rimonta della squadra ospite, che ha portato a casa i due punti in palio. L'incontro ha visto le due formazioni sfidarsi fino all'ultima frazione, con Brindisi che ha conquistato il successo in trasferta.

BRINDISI - La Dinamo Brindisi espugna il campo del Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 76-68 e conquista la seconda vittoria consecutiva, ritrovando il successo lontano dalle mura amiche e mettendo in cassaforte due punti pesantissimi in ottica classifica. Un'affermazione di grande valore.