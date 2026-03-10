L’assemblea dei soci di Hoepli ha deciso di mettere in liquidazione la società, segnando la fine di un’epoca. La decisione riguarda 89 lavoratori, che si trovano in una situazione di incertezza. L’azienda, storica nel settore editoriale, si prepara a lasciare il mercato così come è stata conosciuta finora. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Milano, 10 marzo 2026 – Addio Hoepli, almeno per come la conosciamo. Si chiude il glorioso capitolo di una delle società editoriali più antiche e famose d’Italia, fondata nel 1872 a Milano da Ulrico Hoepli e divenuta presto azienda leader nel settore della manualistica e della pubblicistica scientifica. Fra le ipotesi che si aprono ora, si legge in una nota del socio di minoranza Giovanni Nava, figlio di Bianca Hoepli e proprietario del 30% della società, c’è anche la vendita “spezzatino”. Tremano, soprattutto, gli 89 lavoratori della casa editrice, che oggi hanno scioperato per un’ora. La decisione. Su proposta del cda, l'Assemblea dei soci di Hoepli S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. Tremano 89 lavoratori

Articoli correlati

Hoepli, oggi i soci della casa editrice decidono sulla liquidazione: dipendenti in scioperoLa situazione occupazionale e societaria nella storica casa editrice Hoepli, un emblema della cultura milanese e italiana, sta rapidamente...

La casa editrice Hoepli accelera verso la liquidazione: assemblea entro metà marzo. Novanta dipendenti a rischioNonostante le proteste sindacali accelera il percorso verso la possibile liquidazione volontaria della storica casa editrice milanese Hoepli,...

Contenuti utili per approfondire Addio Hoepli

Hoepli, l’assemblea dei soci decide la messa in liquidazioneLa Hoepli va in liquidazione volontaria. Su proposta del cda, l’Assemblea dei soci di Hoepli S.p.A. che si è riunita oggi, spiega una nota, ha deliberato lo scioglimento volontario della Società e la ... ilsole24ore.com

Milano, Hoepli in liquidazione: l'assemblea dei soci mette fine dopo 156 anni alla storica libreria e casa editriceLa scelta è maturata «all’esito di una sofferta riflessione sulla situazione complessiva», ?per evitare «la dispersione del patrimonio aziendale», tra risultati di esercizio negativi, prospettive diff ... milano.corriere.it