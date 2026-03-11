A Milano, i dipendenti della libreria Hoepli si sono riuniti in assemblea dopo che i soci della storica casa editrice hanno deciso di mettere in liquidazione l’azienda. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra il personale. La liquidazione riguarda l’intera società, che si occupa di editoria e vendita di libri. La situazione ha attirato l’attenzione locale e tra i lavoratori interessati.

L’assemblea dei soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, ha deciso la messa in liquidazione della società. La scelta, si legge in una nota, è stata presa su proposta del Consiglio di amministrazione e prevede lo scioglimento volontario dell’azienda e l’avvio della procedura di liquidazione, al termine di una “sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva della società”. La decisione apre anche alla possibilità di cedere l’azienda, anche in modo frazionato in diversi rami o, eventualmente, in forma disgregata. Contrario alla scelta Giovanni Nava, socio della società con il 30% delle azioni, che ha espresso “grande dispiacere” per la decisione della maggioranza dei soci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, liquidazione libreria Hoepli: la protesta dei dipendenti

