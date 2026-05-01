Un episodio di assalto coordinato ha portato a un pubblico ludibrio, sollevando il tema dei comportamenti vessatori sul posto di lavoro. Le dinamiche di mobbing, infatti, non sempre coinvolgono superiori o figure di potere, ma si sviluppano spesso tra colleghi. Questa situazione ha attirato l’attenzione sui rischi di ambienti lavorativi caratterizzati da ostilità e comportamenti ostili, evidenziando come le tensioni tra pari possano creare situazioni difficili da gestire.

Il termine «mobbing» viene spesso usato in modo generico, ma in realtà indica un fenomeno preciso e complesso, con rilevanza sia giuridica sia clinica. Dal punto di vista tipologico, il mobbing può assumere forme diverse. Si parla di mobbing verticale «dall’alto» quando le condotte vessatorie provengono da superiori gerarchici; è il caso più noto, spesso legato ad abusi di potere. Esiste però anche il mobbing orizzontale, esercitato tra colleghi di pari livello, e una forma meno intuitiva ma altrettanto rilevante: il mobbing verticale «dal basso», quando sono i sottoposti a mettere in atto comportamenti ostili nei confronti di una figura apicale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Assalto coordinato, pubblico ludibrio. L’ombra del mobbing sul caso Venezi

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