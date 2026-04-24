A marzo, il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index ha raggiunto -79,2 punti, il livello più basso da quando è stato introdotto nel 2015. Il calo rappresenta un deterioramento significativo del sentimento economico italiano, segnando il punto più basso mai registrato nel corso degli ultimi otto anni. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate alla regione del Medio Oriente, con possibili riflessi sul debito pubblico nazionale.

Il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index scivola a -79,2 punti a marzo: è il peggior dato dal 2015. Non è solo una crisi passeggera, ma una “mutazione profonda” del rischio percepito dai mercati. L’economia italiana sta attraversando uno dei momenti di sfiducia più acuti della sua storia recente. Secondo l’ultima rilevazione del CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index, il clima di fiducia tra i professionisti della finanza è letteralmente precipitato a marzo, toccando quota -79,2 punti. Si tratta del minimo storico dalla creazione dell’indice nel 2015, un risultato persino peggiore di quello registrato durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Economia italiana: il sentiment crolla ai minimi storici. L’ombra del Medio Oriente sul debito pubblico

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